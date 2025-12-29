◇第105回全国高校ラグビー1回戦九州学院0―50関西学院（2025年12月28日花園）九州学院（熊本）にとって12大会ぶりの1勝は遠かった。グラウンドを幅広く使ってボールを展開する相手の攻撃を止められなかった。岡本直大監督は「守れている時間もあったけど完敗。いい勉強になった」と語った。高校からラグビーを始めて主将を務めたNo.8の豊田は「相手のスピードにやられた。花園で勝つことを目標にいいチームになってほし