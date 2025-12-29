◇第104回全国高校サッカー選手権開幕（2025年12月28日）専大北上（岩手）のMF吉池晃大主将（3年）が選手宣誓を務め、同じ岩手の花巻東高から世界へ羽ばたいた野球界のスターのようになると誓った。「大谷選手のように世界で活躍していく選手が今大会に出場する選手の中から多く出ることに期待を寄せています」。大役を終えると「人生で一番の思い出になった。大谷選手は国内外で大きな影響力がある人。そのような影響力のあ