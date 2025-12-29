＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞11月24日に実写日本映画興行収入（興収）記録を22年ぶりに更新し、21日には181億円を突破した「国宝」が、作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞はじめ、史上最多の6冠に輝いた。李監督は、22年の前作「流浪の月」で受賞して以来、2度目の監督賞。11月22日に東京・築地の日刊スポーツ本社で開催した、選考会で