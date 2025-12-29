TOKYOMXのアニメ「【推しの子】」第3期（来年1月14日スタート、毎週水曜後11・00）第1話の先行上映会が28日、都内で行われ声優の大塚剛央、伊駒ゆりえ、潘めぐみらが舞台あいさつに登壇した。主人公の青年が、死後に前世の記憶を持ったままアイドルの子供として生まれ変わるサスペンスタッチのファンタジー。劇中のアイドルグループ「B小町」のメンバー・有馬かな役の潘は、歌唱シーンも多く「1期、2期で積み重ねてきて楽曲