＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞11月24日に実写日本映画興行収入（興収）記録を22年ぶりに更新し、21日には181億円を突破した「国宝」（李相日監督）が、作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢亮（31）の主演男優賞はじめ、史上最多の6冠に輝いた。また、石原裕次郎賞は作家・真藤順丈氏の2019年（平31）の直木賞受賞作を実写映画化した「宝島」（大友啓史監督）が