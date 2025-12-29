◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦早実1ー4徳島市立（2025年12月28日国立競技場）早実（東京B）は全国初勝利を逃し、初出場だった2年前のリベンジとはならなかった。都予選4試合無失点だった自慢の堅守が崩れ、前半36分に先制されてから4連続失点。森泉武信監督は「完敗。前半の失点が大きく響いた」と振り返った。2年前も開幕戦に登場し、広島国際学院に0―2で敗れて初戦敗退。終盤に意地の一発を放ったFW霜田は「