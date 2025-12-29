＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞主演女優賞は「遠い山なみの光」（石川慶監督）「ゆきてかへらぬ」（根岸吉太郎監督）「片思い世界」（土井裕泰監督）の広瀬すず（27）が受賞した。11月22日に東京・築地の日刊スポーツ本社で開催した、選考会での議論を公開する。（選考委員は敬称略）＜主演女優賞ノミネート＞広瀬すず（「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」「片思