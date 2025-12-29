全国高校ラグビー大会に出場している常翔学園ラグビー部の野上友一ゼネラルマネジャー（GM、67）が来年4月1日から同校の中学校、高校の校長に就任する予定であることが28日、分かった。野上氏は大工大高（現常翔学園）、大経大の出身。現役時代はおもにFW第1列でプレーした。京都市役所を経て社会科教諭として母校に赴任し、90年夏からラグビー部の監督に就任。08年1月に一度は辞任したが、11年4月に復帰した。花園出場は選手