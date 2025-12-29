◇第105回全国高校ラグビー1回戦高川学園0―61目黒学院（2025年12月28日花園）阪神からドラフト1位指名された立石（創価大）の母校である高川学園（山口）は、2大会ぶりの1勝を逃した。留学生を軸とした目黒学院の攻撃の前に得点を奪えず。1、2年生11人が先発に名を連ねた若いチームを引っ張ってきた主将のCTB大嶋は「後輩は自分たちの分まで出し切ってくれたら」と願った。今冬は男女のサッカー部と、男子バレーボール