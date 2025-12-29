7人組グローバルグループ「ENHYPEN（エンハイプン）」が28日、TOKYOMXのテレビアニメ「DARKMOON―黒の月:月の祭壇―」（来年1月9日スタート、毎週金曜深0時）の都内で行われたジャパンプレミアに出席した。メンバーをバンパイアとしてキャラクター化したウェブ漫画のアニメ化。火を自在に扱える能力を持つジノのモデルとなったジェイク（23）は「僕にその能力があったら、寒がっている人の手を温めてあげます」と語ると、