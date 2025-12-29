＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞助演女優賞は助演男優賞同様に、「国宝」（李相日監督）の出演女優が3人、ノミネートに名を連ねた。その中から「宝島」（大友啓史監督）、「敵」（吉田大八監督）、「ふつうの子ども」（呉美保監督）、「レイブンズ」（マーク・ギル監督）にも出演した瀧内公美（36）が初受賞した。11月22日に東京・築地の日刊スポーツ本社で開催した