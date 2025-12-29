＜第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞（日刊スポーツ新聞社主催、石原音楽出版社協賛）＞11月24日に実写日本映画興行収入（興収）記録を22年ぶりに更新し、21日には181億円を突破した「国宝」と、「この夏の星を見る」（山元環監督）に出演の黒川想矢（16）が、前回の齋藤潤の最年少記録を1歳更新する16歳で、石原裕次郎新人賞を受賞。日刊スポーツ映画大賞初受賞にして、史上初の満票で栄冠に輝く快挙を成し遂げた。新人賞