ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が２８日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトで結婚したことを発表した。お相手は元女優の一般女性。デュオで活動している堂本剛（４６）は２４年１月にももいろクローバーＺ・百田夏菜子（３１）との結婚を発表しており、２人そろって既婚者となった。同社所属タレントの結婚は今年で５人目となった。端正なルックスとスマートなたたずまいで“王子”と称さ