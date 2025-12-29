第１０４回全国高校サッカー選手権 １回戦 （２８日、国立競技場）徳島市立４ー１早実（東京Ｂ）開幕戦の１試合が行われ、徳島市立が早稲田実に４―１で大勝し、２回戦に駒を進めた。大応援団が駆けつけた早稲田実の迫力に屈せず、３大会連続で敗れていた初戦を突破した。２９日には１回戦１５試合が各会場で行われる。鳴門海峡の渦潮のごとく、徳島市立が早実を飲み込んだ。前半３６分にＭＦ芳田の今大会１号ゴールで先制し、