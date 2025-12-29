４人組バンド「ＷＯＮＫ」が来年４月からのライブ活動の休止を発表した。２９日までに「ライブ活動に関するお知らせ」としてバンドの公式インスタグラムを更新。「２０２６年４月半ばより、Ｖｏ．長塚健斗が顎の手術と治療期間に入るため、数か月の間、ライブ活動を休止します」と報告した。今後については「再開時期は術後経過をふまえて随時お知らせ予定です。制作、ライブ以外の活動は変わらず継続します。ライブ活動休止