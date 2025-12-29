ミュージアムマイルでレースを制したC・デムーロ騎手は話題となったTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」を欠かさず視聴していた。有馬記念優勝を目指すストーリーに引き込まれ、モチベーションを高めた。「ドラマの中でお父さんが亡くなったりと自分の人生と重なる部分もあり、凄くエモーショナル（感情的）になりながら見ていた。有馬記念は元々勝ちたいレースだったけど、さらに思い入れができました」と明かした。