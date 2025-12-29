昨年のレガレイラから連覇となったサンデーレーシングは有馬記念7勝目となった。吉田俊介代表は「直線は凄い脚で伸びてくれて、よくぞかわしてくれたなと思います」と勝ちっぷりを絶賛した。今秋は距離適性を考慮して菊花賞ではなく天皇賞を選択（2着）したが、2500メートルで結果を出したことで選択肢は広がった。「ここまでしか考えていなかったですが、これで強いところに挑戦していかなければいけないですね。悩みは増えま