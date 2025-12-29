【鈴木康弘達眼解説】皐月賞は最も速い馬が勝つ。ダービーは最も運のいい馬が勝つ。菊花賞は最も強い馬が勝つ。昭和の時代から言い古されてきた3冠レースにまつわる格言です。では、有馬記念はどんな馬が勝つのか。ミュージアムマイルが明快な答えを出してくれました。大観衆のざわめきにも動じることなく古馬のように、いや古馬以上に堂々たるレースぶり。中団馬群から少し離れた11番手をとてもリラックスしながら追走した