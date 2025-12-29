JRA年間プロモーションキャラクターの女優・長澤まさみ（38）が有馬記念の表彰式でプレゼンターを務めた。長澤は「本年も有馬記念のプレゼンターを務めることができ、大変光栄です。中央競馬の総決算、かつ今年は年内最後のG1レースということで、その興奮が場内全体から伝わってきました。有馬記念でしか味わえないこの年末の一体感は、何度経験してもやはり良いものだなと感じます」と白熱のグランプリの醍醐味（だいごみ）