有馬記念後のトークショーに登場した長澤まさみ(C)産経新聞社1年を締めくくる中央競馬の総決算「第70回有馬記念」（G1、芝2500メートル）が12月28日に中山競馬場で開催され、3番人気のミュージアムマイル（牡3）が優勝した。2着に12番人気のコスモキュランダ（牡4）、3着に2番人気のダノンデサイル（牡4）が入り、3連単は13万1710円の高配当となった。【写真】「見るたびに全盛期」4年連続で有馬記念のプレゼンターを務めた長澤