馬券の売り上げも大盛況だった。有馬記念の売り上げは713億4520万6100円で対前年比129.5％。昨年の550億8305万7100円を約163億円上回り、99年（727億8710円＝優勝馬グラスワンダー）以来、26年ぶりに「700億円超え」となった。TBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」効果もあった。有馬記念史上、歴代8位の記録。有馬記念の過去最高売り上げはサクラローレルが優勝した96年の875億104万2400円。