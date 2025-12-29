今季終盤に守護神に定着したDeNA・伊勢が、来季はブルペンカーに乗車することを明かした。「来年から乗ります。何で乗らないんだ？といろいろ言われて…。メジャーみたいで格好いいし、体の運動にもなっていたんですが…」。本拠地では守護神として登板する際には、ブルペンからマウンドまで走るようになったが「（乗車中は）打者のことを考えたり、大事な時間だと思った」と説明した。