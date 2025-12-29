Ｊ３のＦＣ大阪が、鳥取を契約満了となっていたＤＦ田中恵太（３６）を獲得することが２８日、分かった。東京都出身で２０１２年に明大から当時日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）の長野入り。琉球、水戸を経て２３年に鳥取へ加入した。Ｊ２、Ｊ３通算２８４試合出場４１得点。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「独身Ｊリーガーの日常」は登録者数４万８０００人を超える。ＦＣ大阪は今季、Ｊ２昇格プレーオフ決勝で宮崎に敗れ、