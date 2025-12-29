Ｊ１広島のＭＦ田中聡（２３）が、ドイツ２部デュッセルドルフに完全移籍することが２８日までに決定的となった。複数の関係者によると交渉は合意に達しており、田中はこの日渡欧。メディカルチェック後に正式契約を結ぶ予定で、２度目の海外挑戦となる。長野県出身の田中は湘南の下部組織から２０２１年にトップチーム昇格。コルトレイク（ベルギー）への期限付き移籍を経て、今季から広島に加入した。屈強なフィジカルと豊富