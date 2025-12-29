西武のドラフト1位・小島（明大）、同2位・岩城（中大）、同3位・秋山（中京大）の3人が、来年2月の春季キャンプでA班（1軍）スタートとなることが濃厚となった。西口監督は1月の新人合同自主トレを視察予定で「そこで見てだけど、3位までは（1軍の）南郷に連れて行く」と話した。キャンプの1軍に新人3人を抜てきとなれば、直近5年で4度目。若手の底上げを図ろうとの意図が伝わる。捕手である小島には「キャンプからしっかりブ