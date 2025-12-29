ＤｅＮＡ・伊勢大夢投手（２７）が２８日、来季はリリーフカーに乗ることを明らかにした。右腕はこれまで走ってマウンドに向かうのがお決まりだったが、抑えを務めた９月２７日の巨人戦で５失点し、逆転負けを喫したことを機に習慣を変更。ＣＳファーストＳでリリーフカーに乗車したところ巨人打線を抑えたことで、来季も継続してルーティン化する。「メジャーリーガーって走るじゃないですか。カッコイイなって」と、こだわり