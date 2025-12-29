ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２８日、中堅手の塩見泰隆外野手（３２）を両翼で起用する可能性を示した。「塩見という選手のことだけを考えれば、膝の負担を少しでも軽減してあげたい」との理由だ。昨年５月に左膝の前十字靱帯などを痛め、３月２２日のオープン戦の守備で再び負傷した。４月には「左膝の前十字靱帯」の手術を受け、リハビリが続いた。故障は徐々に回復しているが、無理はさせないという方針で「どこ（のポ