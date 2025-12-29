獣神サンダー・ライガーが２０２６年１月４日、新日本プロレスの東京ドーム大会で注目のカードを予想した。１回目はＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）とＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太によるダブル王座戦を占う――。【ライガーが語る獣神激論（特別編１）】大会のセミで、竹下選手と辻選手のダブル王座戦が行われます。やっぱり新日本＝ＩＷＧＰというブランドは強い