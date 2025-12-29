巨人の森田駿哉投手（２８）が２８日、クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）率８割を目標に、杉内投手チーフコーチの“１０勝カルテット構想”に食い込む覚悟を口にした。２年目の今季、プロ初勝利を含む３勝を挙げた左腕は「常に安定した投球内容を続けることが大事。（ＱＳ率）７割５分〜８割くらいできたら」と意気込んだ。ＱＳは先発投手の安定感を示す指標で、森田は先発７度で４２・９％。今季セ・パ両リー