大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に歌手の松田聖子が特別企画で出場することが２８日、同局より発表された。５年ぶり２５回目。最終歌唱の後に登場し、「青い珊瑚礁」で「昭和１００年」の紅白を締めくくる。デビューから４５年、日本の音楽シーンの第一線を走り続けてきた聖子が、紅白のステージに帰ってくる。紅組がＭＩＳＩＡ、白組がＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥが最終歌唱者を務めるが、その