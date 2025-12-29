◇第105回全国高校ラグビー1回戦聖光学院18ー17近大和歌山（2025年12月28日東大阪市・花園ラグビー場）福島・聖光学院は1、2年生で主力を固め、3度目の花園で初勝利を挙げた。前回は1回戦で京都工学院に0―112の大敗。その後に就任した元日本代表の宇佐美和彦監督は「歴史をつくろうと話してきたのでうれしい」と笑みを浮かべた。13―12の後半25分には複数選手で1人を持ち上げるリフトを起点にする奇襲からトライ。SH