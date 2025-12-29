◇第105回全国高校ラグビー1回戦山梨学院36ー20明和県央（2025年12月28日東大阪市・花園ラグビー場）山梨学院はFWのパワーで2年連続初戦を突破した。序盤は0―15と苦戦したが、3つのモールトライを含む6連続トライで逆転勝ちを収めた。前回大会のメンバーはFW陣の平均体重が出場最重量の101・9キロ。今季は春の時点で平均88キロと小柄だったが、ウエートトレーニングと食事で97キロまで増やしてきた。PR鈴木主将は「強い