「全国高校サッカー・１回戦、徳島市立４−１早実」（２８日、国立競技場）開会式後に行われた１回戦で、徳島市立が早実（東京Ｂ）に４−１で快勝し、第９８回以来６大会ぶりの白星を挙げた。前半３６分に芳田翠（２年）のゴールで先制し、後半２分にＦＫから加点。その後２得点して突き放した。決勝は来年１月１２日に国立競技場で実施される。初の国立に駆けつけた水色の応援団を４度沸かせた。勝負に徹し、都大会４戦無失