◇第105回全国高校ラグビー1回戦流通経大柏43―3名古屋（2025年12月28日東大阪市・花園ラグビー場）千葉第1・流通経大柏は初出場の名古屋にトライラインを割らせず43―3で退けた。SO大門が自主練で磨いたキックパスやロングパスで4本のトライを演出。「味方を生かすプレーが得意なので」と胸を張った。2回戦は、今季練習試合で1勝1敗だったという同じ関東勢の国学院栃木と対戦する。相亮太監督は「今年はFWとBKどこか