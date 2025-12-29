【騎手】C・デムーロは初勝利。JRA・G1は前週の朝日杯FS（カヴァレリッツォ）に続いて今年2勝目、通算7勝目。【調教師】高柳大師も初勝利。JRA・G1は同馬の皐月賞に続いて今年2勝目、通算4勝目。【種牡馬】リオンディーズ産駒も初勝利。高柳大師と同じくJRA・G1今年2勝目、通算3勝目。【馬主】サンデーレーシングはエリザベス女王杯（レガレイラ）に続いてJRA・G1今年5勝目、通算86勝目。【生産者】ノーザンファームは前