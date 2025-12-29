◇第105回全国高校ラグビー1回戦専大松戸11ー22秋田工（2025年12月28日東大阪市・花園ラグビー場）千葉・専大松戸はCTB大野のトライなどで前半途中までリードしたが、秋田工に競り負けた。3度目の出場だが、花園での黒星は初めて。過去に出場した89年度と94年度はともに、同点で試合を終えた時に行われる引き分け抽選で“敗退”していた。2回出場しながら無敗という珍しい記録を持っていたが、今大会でついに初黒星。初