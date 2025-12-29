４団体統一世界スーパーバンタム級王座の防衛に成功した井上尚弥（３２）＝大橋＝は、改めて来年５月に東京ドーム決戦が計画されている中谷との対戦に意欲を示した。フェザー級で５階級制覇に挑む可能性が浮上していることも明かしていたが、試合後の会見で「お互いに勝って、そりゃもう（対戦を）やりましょうよと。自分はやる気持ちは十分あります」と本心を示す。「（試合前に）かき乱してしまって申し訳ない。フェザー級もや