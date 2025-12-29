「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が、挑戦者のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を３−０の判定で撃退し、世界戦の連勝を単独で史上最多となる「２７」に伸ばした。セミファイナルでは前ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、ＷＢＣ世界同級１０位のセバスチャ