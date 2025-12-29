大みそか放送の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合、後７・２０）のリハーサルが２８日、東京・渋谷のＮＨＫで始まった。初日は、３年ぶりで新体制初の出場となるＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが取材会トップバッターで登場し、久々に年末の雰囲気を味わった。白組トリを務めるＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥのほか、大みそかをもって「コールドスリープ」と題して活動休止するＰｅｒｆｕｍｅも登場。３７年ぶりの岩崎宏美（６７）