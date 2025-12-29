来季の目標に沢村賞を掲げた阪神・村上が、既にそこへ向けて動き出していた。淡路島で近本と行った合同自主トレ。見るからに胸板が厚くなり、体つきがたくましくなった姿があった。同賞の選考基準の一つ「8完投以上」をクリアすべく、肉体改造に着手していた。「このオフは、ウエートトレーニングにしっかり取り組めている。長いイニングを投げるための体力、筋力をつけたいというのが一番にあります」今季の3完投が村上にと