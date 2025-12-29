大手芸能事務所・スターダストプロモーションから新たな８人組ボーイズグループ「ＶＯＫＳＹＤＡＹＳ（ヴォクシィ・デイズ）」が、来年２月２日にデビューすることが２８日、分かった。メンバーは越山敬達（１６）、長野蒼大（１７）、飯世善文（１４）、荘司亜虎（１５）、涼瀬一颯（１８）、田村颯大（１６）、橋新夢（１６）、松崎朔弥（１９）。平均年齢１６・４歳の８人。「ｖｏｘ（声／歌）で僕（ｂｏｋｕ）たちが、ｓ