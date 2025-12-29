【アニバーサリーの鼓動】阪神が今秋のドラフト会議で指名した7選手が歩んできた足跡をたどる連載「アニバーサリーの鼓動」。最速150キロ右腕の5位・能登嵩都投手（24＝オイシックス）は、今季イースタン・リーグで5冠（投手部門3冠＋優秀選手賞、優秀投手賞）に輝いた実績を引っ提げ、猛虎の一員になる。全2回の第1回は、少年時代から、旭川大高（北海道）でエースになるまでの道のりを追った。友人からの熱烈な“スカウト”