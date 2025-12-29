人気デュオ・ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が２８日、結婚を発表した。お相手は元俳優の一般女性だという。昨年１月には“相方”の堂本剛（４６）が、ももいろクローバーＺの百田夏菜子（３１）との結婚を発表。約２年後に光一もゴールインを迎えて、ともに既婚者となった。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのタレントとしては、今年５人目の結婚となった。光一らしい、実直な報告となった。ＳＴＡＲＴＯ社の公式サ