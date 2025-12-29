「スピードスケート・全日本選手権」（２８日、長野市エムウェーブ）女子１５００メートルが行われ、レース前にミラノ・コルティナ冬季五輪代表権を確実にしていた高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分５５秒１２で優勝した。佐藤綾乃（ＡＮＡ）が２位。堀川桃香（富士急）が３位に入り、「チーム・ゴールド」が表彰台を独占した。男子１０００メートルでは山田和哉（ウェルネット）が優勝。終了後、日本代表１４選