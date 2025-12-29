JRAの25年全日程が終了し、各種リーディングが確定した。騎手部門はクリストフ・ルメール（46）が140勝（うち重賞11勝）を挙げ、3年連続8度目の全国リーディングを獲得。最高勝率、最多賞金獲得騎手にも輝き、昨年に続いて3度目の騎手大賞も受賞した。ルメールは「凄くうれしいです。特に今年は意識的に騎乗数を減らしていたのでリーディングは目標ではなく、海外のさまざまな国に行って騎乗を楽しんでいました。夏以降たくさ