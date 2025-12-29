◇スピードスケートミラノ・コルティナ五輪代表選考会兼全日本選手権最終日（2025年12月28日長野市エムウェーブ）男子1000メートルで山田和に次ぐ2位だった日本記録保持者の野々村太陽も派遣標準記録Sを突破し、前日の1500メートルに続く五輪切符を得た。レース前には「チーム・ゴールド」の同僚たちが応援しているのが見えて気合が入った。「応援してくれる仲間がいることは心強い。チームを変えて2年やらせてもらって