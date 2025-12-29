JRAは28日、25年の全日程を終了した。25年のJRA売り上げは発売金が3兆5059億6687万8300円（対前年比105.2％）、売得金が3兆4853万1261万100円（同105.2％）で発売金、売得金ともに14年連続で前年を上回った。25年の開催競馬場の入場者数も522万9792人（同101.8％）と数字を伸ばした。