「全国高校ラグビー・１回戦、関西学院５０−０九州学院」（２８日、花園ラグビー場）１回戦１４試合が行われ、関西学院（兵庫）が九州学院（熊本）を５０−０で圧倒して前回出場した２０２０年以来５年ぶりの初戦突破を果たした。創部１００年を迎えた秋田工（秋田）は専大松戸（千葉第２）に２２−１１で勝利。３０日の２回戦からは前回王者の桐蔭学園（神奈川第１）などシード８校が登場する。５年ぶりに戻ってきた花園で