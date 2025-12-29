関西競馬記者クラブ（加盟19社）は28日、クラブ員による投票の結果、25年関西競馬記者クラブ賞をフォーエバーヤング（牡4＝矢作）に贈ると発表した。選考理由は世界最高賞金レースのサウジCで香港の強豪馬ロマンチックウォリアーに競り勝ち、秋は世界最高峰のダートG1である米国のBCクラシックを日本調教馬として初制覇。多くのファンを感動させ、競馬界を盛り上げたため。矢作師は「日本の競馬が積み重ねてきたもののおかげで