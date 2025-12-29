◇スピードスケートミラノ・コルティナ五輪代表選考会兼全日本選手権最終日（2025年12月28日長野市エムウェーブ）男子1000メートルは山田和哉（24＝ウェルネット）が大会新記録1分8秒53で初優勝し、代表切符を獲得した。混戦の男子1000メートルを制したのは山田和だった。派遣標準記録Sをクリアし、初の五輪出場権を獲得。「この大会に4年間懸けてきたので、とてもうれしい。記録を見た瞬間に涙があふれてきた。（関係者